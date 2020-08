Coronavirus, Zaia: Ordinanza tampone facoltativo per arrivi da Sardegna

di ect

Milano, 27 ago. (LaPresse) - "Ho firmato un'ordinanza per rendere facoltativo il test e il tampone a coloro che tornano dalla Sardegna".

Lo ha reso noto il governatore Luca Zaia. "Lo facciamo in via prudenziale, non perchè la Sardegna sia lazzaretto, ma stiamo tentando di essere performanti rispetto a una situazione contingente e le notizie di contagio che abbiamo avuto dai resort", ha spiegato Zaia.

