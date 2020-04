Coronavirus, Zaia: Nuova ordinanza, emergenza non è finita

di ect

Milano, 13 apr. (LaPresse) - "Abbiamo lavorato per l'ordinanza. Sta mattina abbiamo limato cercando di fare una cosa equilibrata e rispettosa del primo obiettivo che è la salute dei cittadini".

Così il governatore del Veneto, Luca Zaia. "Ai cittadini dico: guardiamoci virtualmente negli occhi. L'emergenza non è finita. L'ordinanza seppur concessoria sotto alcuni aspetti, mi impone di dire che non va vissuta come se l'emergenza fosse finita", afferma.

