Coronavirus, Zaia: Numeri Veneto permettono nuovi allentamenti

di ect

Milano, 24 apr. (LaPresse) - "Alla luce dei nuovi dati si possono attivare ancora degli allentamenti, per quanto possibile e per quanto concesso dalle leggi". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, commentando il calo dei contagi e l'aumento dei dimessi nella regione. "Le aziende non le apriamo o chiudiamo noi", ha specificato.

