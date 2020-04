Coronavirus, Zaia: Non indossi mascherina? Irresponsabile e senza coscienza

di ect

Milano, 19 apr. (LaPresse) - "Una persona che esce di casa e non indossa la mascherina non ha coscienza che mette a repentaglio non solo la sua salute ma anche quella degli altri. E' un irresponsabile".

Così il governatore del Veneto, Luca Zaia.

