Coronavirus, Zaia: Non fate l'errore di far visita ai parenti

di mad

Milano, 4 nov. (LaPresse) - "Non fate l'errore della visita parenti, abbiamo tanti focolai domestici, perché si pensa che andare a trovare un parente, genitori, zii, non sia pericoloso anche se non sono conviventi. Non è così: se li andate a trovare tenete sempre la mascherina e le distanze, ma possibilmente non andate a trovarli". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa.

