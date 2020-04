Coronavirus, Zaia: Non è finita, se peggiora si richiude

di ect

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Stiamo lavorando per fissare in maniera plastica due dati: ricoverati e terapie intensive. C'è un numero oltre il quale non possiamo essere liberi? Sì. Se lo raggiungiamo si torna a chiudere, non ci sono alternative. Non vorrei che qualcuno pensi che sia tutto finito". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata