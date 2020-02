Coronavirus, Zaia: Nessun contatto terzo caso con portatore primario

di ect

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Come gli altri due casi non ha nessun contatto da un portatore primario. Penso che ormai si possa dire che questi tre casi dimostrino che il virus coronavirus sia ubiquitario: come accade per le sindromi influenzali te lo prendi e non sai come lo hai preso". Così in un video su Twitter il governatore Luigi Zaia parlando della terza persona accertata positiva al test di coronavirus in Veneto.

