Coronavirus, Zaia: Mascherina al mare? Se se solo in spiaggia la togli

di ect

Milano, 19 apr. (LaPresse) - "La mascherina al mare? Se sei in luogo affollato te la metti, se sei in spiaggia da solo a prendere il sole te la togli. In acqua? Vai col tubo, con la maschera e pinne".

Così il governatore del Veneto, Luca Zaia

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata