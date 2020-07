Coronavirus, Zaia lancia 'tampone rapido': risultato in 7 minuti

di ect

Milano, 13 lug. (LaPresse) - Un tampone rapido che offre il risultato in un massimo di 7 minuti. Lo ha annunciato il governatore del Veneto, Luca Zaia. "Si tratta di un tampone molto più veloce. In risultato arriva in 7 minuti. Costo: 12 euro", afferma.

