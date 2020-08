Coronavirus, Zaia: In Veneto 119 nuovi casi e una vittima

di mad

Milano, 20 ago. (LaPresse) - Sono 119 i nuovi casi di coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato complessivo dei contagi sale a 21.534 dall'inizio dell'epidemia. Sono i numeri forniti dal presidente Luca Zaia facendo il punto della situazione in diretta Facebook. L'incremento è molto alto, uno dei maggiori dal 18 maggio scorso. Pesano, sottolinea Zaia, "35 turisti trovati contagiati al rientro dalla Croazia". In una ditta di carni di Treviso, ha aggiunto Zaia, si sta testando tutto il personale e al momento su 138 tamponi 5 sono positivi. Si conta anche una nuova vittima, che porta il totale dei decessi in regione a 2.100. Le persone attualmente positive sono 1.789, i soggetti in isolamento 6.565.

