Coronavirus, Zaia: Domani in Veneto arrivano i test Covid fai-da-te

di lca

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "In Veneto arrivano i test fai-da-te per il Covid. Ho affidato il coordinamento del progetto alla Microbiologia dell'Ospedale di Treviso, diretta dal dottor Roberto Rigoli. Domani arriveranno nei magazzini della sanità veneta i primi 5.000 kit per l'auto-somministrazione del test. Oltre che a Treviso saranno diretti ad altre 4 o 5 Microbiologie regionali". Lo annuncia su Facebook il presidente del Veneto Luca Zaia che presenterà i test in conferenza stampa alle 12.30.

