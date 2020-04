Coronavirus, Zaia: Da domani lockdown ridotto

di ect

Milano, 13 apr. (LaPresse) - "Domani troveremo più auto in strada, più persone che usciranno di casa per andare a lavorare. Dobbiamo pensare a un lockdown ridotto, un lockdown mezzo, 'soft', che però deve mettere in sicurezza anche chi ha spostamento importanti". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia.

