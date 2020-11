Coronavirus, Zaia: Con ricoveri siamo a picchi prima fase

di mad

Milano, 12 nov. (LaPresse) - In Veneto i nuovi ricoverati da ieri per coronavirus sono 103, in totale ora sono 1.876. Ci sono anche 5 nuovi ricoveri in terapia intensiva, ora sono 221. Lo ha comunicato il presidente del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo che con i ricoveri "siamo sulle punte massime della prima fase".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata