Coronavirus, Zaia: Attività motoria lontano dal centro, no struscio

di mad

Milano, 12 nov. (LaPresse) - Il presidente del Veneto, Luca Zaia, presentando l'ordinanza adottata d'intesa con i governatori confinanti, Massimiliano Fedriga per il Friuli Venezia Giulia, e Stefano Bonaccini per l'Emilia-Romagna, ha spiegato che sarà in vigore da venerdì e fino al 3 dicembre. Tra le altre cose sarà obbligatorio l'uso corretto mascherina al di fuori dall'abitazione. "In caso di momentaneo abbassamento della mascherina, per mangiare o fumare - ha spiegato Zaia - bisogna mantenere la distanza di almeno un metro. Inseriremo anche che in casa, in presenza di non conviventi, va indossata la mascherina. Consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto presso aree verdi ove accessibili, con la distanza di almeno un metro, due per l'attività sportiva. Ma si deve fare al di fuori del centro e delle strade che possono affollarsi: si può fare in periferia e in zone isolate. Non si deve fare lo struscio in centro".

