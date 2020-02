Coronavirus, Zaia: Assolutamente possibili altri contagi

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Immagino che avendo casi di pazienti che non hanno avuto nessun contatto, e che quindi non avevano caratteristiche di essere casi sospetti, è una dimostrazione che avere altri casi di contagio sia assolutamente possibile visto e considerato che i contagi avvengono fortuitamente, normalmente, come accade con un virus". Così in un video su Twitter il governatore Luigi Zaia parlando della terza persona accertata positiva al test di coronavirus in Veneto.

