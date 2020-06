Coronavirus, Zaia: Al via tampone obbligatorio e gratuito a badanti

Milano, 29 giu. (LaPresse) - "Abbiamo fatto partire a tutti i dipartimenti e faremo gratuitamente il tampone a tutte le badanti che tornano. Chiediamo la collaborazione a loro e ai familiari degli assistiti. È il sistema migliore per evitare casini. Non è un fatto di ghettizzazione, è di sanità pubblica. Le badanti hanno rapporti con persone a rischio, spesso non autosufficienti". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, a Venezia.

