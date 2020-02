Coronavirus, Zaia: 42 pazienti accertati in Veneto

Milano,25 feb. (LaPresse) - "Abbiamo 42 pazienti e i cluster sono confermati". Lo ha dichiarato il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia. "Ventotto sono nel cluster di Vò, sei sono a Venezia, e l'altro a Mira. Abbiamo ancora due pazienti da accreditare come cluster perchè abbiamo le positività ma non le località. La situazione è ancora sotto controllo. Partiremo con una campagna massiccia di spot con le raccomandazioni. La preoccupazione è per gli anziani, soprattutto quelli che hanno condizioni di salute già pregiudicate da altre patologie", ha aggiunto.

