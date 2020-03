Coronavirus, Zaia: 25 miliardi di euro sono solo punto di partenza

di mrc/scp

Torino, 12 mar. (LaPresse) - "Serve un piano Marshall anche per le aziende. I 25 miliardi del governo sono il punto di partenza e non il punto di arrivo". Lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa alla protezione civile di Marghera sul coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata