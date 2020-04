Coronavirus, Villani (Cts): Sola febbre non è indicazione per fare tampone

di dab

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Così come prevede Oms, sono effettuati solo quando ci sono sintomi evidenti di problemi respiratori". Lo dice il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, rispondendo a una domanda durante il punto stampa quotidiano alla Protezione civile sull'emergenza Coronavirus. Accanto a Borrelli anche il pediatra Alberto Villani, membro del Comitato tecnico-scientifico, che conferma: "A coloro che hanno davvero bisogno dei tamponi viene eseguito. In caso contrario non c'è bisogno di farlo. La sola febbre non costituisce indicazione".

