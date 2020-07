Coronavirus, via libera in Emilia-Romagna a pratiche sportive anche di contatto

di scp

Bologna, 17 lug. (LaPresse) - Da domani, sabato 18 luglio, via libera anche in Emilia-Romagna alla pratica degli sport, anche di contatto, se le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva abbiano provveduto a emanare protocolli di prevenzione o riduzione del rischio di diffusione del Covid-19 durante l'attività. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. Per gli eventi organizzati, l'ordinanza prevede dunque il rispetto dei contenuti dei rispettivi protocolli e raccomanda alla società sportiva di testare i suoi tesserati con test sierologico entro 72 ore dall'evento, comunicando le eventuali positività al Dipartimento di sanità pubblica competente territorialmente per l'esecuzione del tampone e invitando lo sportivo a mantenere l'isolamento fino al risultato del tampone. Vengono inoltre raccomandate verifiche sierologiche periodiche. Le società sportive sono tenute a mettere a conoscenza gli iscritti dei contenuti dei protocolli emanati dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata