Coronavirus, Veneto prepara 10 Covid center. Zaia: No alternative

di lrs

Milano, 30 ott. (LaPresse) - Il Veneto sta preparando dieci Covid center. "Non ci sono alternative, ci stiamo arrivando con i numeri. Avremo un hub per l'attività ordinaria provinciale e poi ci sarà un hub provinciale per il Covid. Capisco la preoccupazione dei cittadini ma non abbiamo alternative", ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera.

