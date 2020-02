Coronavirus, Vaticano rinvia eventi prossimi giorni in luoghi chiusi

di rib/dab

Città del Vaticano, 24 feb. (LaPresse) - "In ottemperanza alle disposizioni delle autorità italiane, alcuni eventi previsti per i prossimi giorni in luoghi chiusi e con afflusso rilevante di pubblico sono stati rinviati". Lo rende noto il direttore della sala stampa della Santa sede, Matteo Bruni.

