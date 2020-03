Coronavirus, uomo positivo a Pomezia: ricoverato allo Spallanzani

di ect

Milano, 2 mar. (LaPresse) - Il padre di uno studente dell'istituto Pascal di Pomezia (Roma), attualmente ricoverato allo Spallanzani, è risultato positivo al coronavirus. Lo comunica in una nota il Comune di Pomezia. Sono in corso gli accertamenti sui familiari. L'istituto scolastico è stato chiuso in via precauzionale. L'amministrazione comunale raccomanda di "evitare allarmismi".

