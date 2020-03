Coronavirus, tre decessi in Friuli Venezia Giulia

di mad

Udine, 11 mar. (LaPresse) - Salgono a 126 i casi di positività al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 10 unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono complessivamente 2073. Ventuno sono le persone attualmente ricoverate in ospedale, di cui 5 si trovano in terapia intensiva. Le analisi in corso sono 273. Tre invece sono le persone decedute, di cui due a Trieste (di 62 e 88 anni con pluripatologie pregresse) e una a Udine (103 anni).

Ad aggiornare sulla situazione è la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della Protezione Civile a Palmanova (Udine).

