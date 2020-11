Coronavirus, Toti: Sforzo per arrivare a 2.000 posti letto in Liguria

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - Per quanto riguarda gli ospedali, il piano incrementale attivato per i nosocomi è "di Fase 4 che porta ad aumentare i posti letto, oggi aggiornato alla luce della malattia. Abbiamo 1.200 ricoverati, soprattutto sull'area metropolitana e solo 50 terapie intensive aperte. Facendo un paragone con il picco dello scorso aprile quando avevamo 1.400 ricoverati e le terapie intensive occupate arrivavano a 200, si capisce che siamo ben lontani da quei numeri. Anche se l'allargamento della pandemia ci ha indotto ad un aumento dei posti letto ospedalieri. Per questo stiamo chiedendo uno sforzo alla nostra sanità, quello di raggiungere i 2.000 posti letto in Liguria". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, presentando il piano di governo durante il Consiglio regionale.

