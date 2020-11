Coronavirus, Toti: Proteggendo over 75 l'Italia andrebbe avanti normalmente

di lca

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "Proteggendo la fascia di età sopra i 75, con regole specifiche e aiuti mirati, oggi avremmo la metà dei ricoverati negli ospedali, il 10% dei morti e il Covid avrebbe un impatto molto minore. Praticamente l'Italia potrebbe andare avanti normalmente. Lo dicono i numeri che troppi fanno finta di non vedere". Così in un post su Facebook il presidente della Liguria Giovanni Toti mostrando la foto di un cartello in Polonia che "indica che nei supermercati tra le ore 10 e le 12 possono accedere solo i cittadini sopra i 60 anni. Si trova anche in altri Paesi, come l'Olanda. La riteniamo un'idea intelligente", precisa Toti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata