Coronavirus, Toti: Primo caso in Liguria ad Alassio, mantenere calma

di lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Primo caso di coronavirus in Liguria ad Alassio (in provincia di Savona, ndr): manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre". Così il governatore Giovanni Toti su Facebook.

