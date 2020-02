Coronavirus, Toti: Liguria riapre scuole tranne a Savona

di lcl

Milano, 29 feb. (LaPresse) - Lunedì riaprono le scuole in Liguria tranne che nella provincia di Savona. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti in conferenza stampa al termine della videoconferenza con il premier Conte.

"Alla luce degli ultimi dati" sui contagi di coronavirus in Liguria "abbiamo convenuto che l'unica provincia su cui ancora bisogna mantenere una stretta osservanza è la provincia di Savona" dove "tra i trasferiti in Piemonte ieri, i ricoverati e i tamponi in corso ha raggiunto quasi 50 casi contagio. Nella zona di Alassio c'è un vero e proprio cluster di contagio. E' un area a discreta diffusione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata