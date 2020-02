Coronavirus, Toti: Due persone tenute sotto stretto controllo in Liguria

Milano, 22 feb. (LaPresse) - "Siamo in contatto costante con le autorità sanitarie regionali ci sono al momento due situazioni che vengono tenute sotto stretto controllo. La prima riguarda un paziente nel ponente ligure che gli esami hanno dimostrato essere affetto da una normale influenza, patologia per la quale sta ricevendo le adeguate cure. Il secondo riguarda la compagnia di sbandieratori di Levanto, che si è trovata passare da Codogno: queste persone si sono sottoposte a quarantena volontaria nelle loro case e, in via del tutto precauzionale, sono monitorate dalle autorità sanitarie”. Il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, fa il punto sulla situazione coronavirus in Liguria.

