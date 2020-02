Coronavirus, Toti: 1/o caso donna 72enne, in contatto con sanitari Albenga

di lrs

Milano, 25 feb. (LaPresse) - "Il primo caso in Liguria riguarda una signora di 72 anni attualmente ricoverata al San Martino di Genova. E' andata durante la notte all'ospedale di Albenga. E' entrata in contatto con personale sanitario, l'Asl 2 sta contattando i professionisti" ed è al lavoro "per capire la catena dei contatti ed evidentemente prenderemo i provvedimenti su quella base". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in conferenza stampa a Genova.

