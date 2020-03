Coronavirus, Tod's: Stop dividendo e rinuncia compensi per Della Valle

di fct

Milano, 30 mar. (LaPresse) - Il consiglio di amministrazione di Tod's, riunitosi oggi, ha deciso "vista la straordinarietà del momento, di non distribuire nessun dividendo". Lo comunica una nota del gruppo, spigando che, inoltre, il presidente e il vicepresidente, Diego e Andrea Della Valle, hanno deciso di rinunciare ai loro compensi per l'esercizio 2020. L'assemblea dei soci è rinviata al 3 giugno 2020, "sperando in questo modo di rendere possibile la presenza fisica dei soci", sottolinea il gruppo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata