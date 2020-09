Coronavirus, test positivo prima del volo Linate-Roma: torna a casa

di lca/mad

Milano, 28 set. (LaPresse) - Un passeggero del volo Covid free Linate-Roma è risultato positivo al test effettuato prima di salire sull'aereo in partenza alle 10 di stamattina e non è stato fatto imbarcare. Da quanto si è appreso, il passeggero è tornato a casa dove inizierà la quarantena, scattata dopo il test rapido eseguito nello scalo milanese e confermato da un primo tampone nasofaringeo. Previsto un secondo tampone per confermare o meno la positività.

