Coronavirus, test per tutta la Giunta di Regione Lombardia

di ect

Milano, 2 mar. (LaPresse) - "Come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento". Lo dichiarano in una nota il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, dopo aver reso noto che l'assessore lombardo allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, "è risultato positivo al coronavirus".

