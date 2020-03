Coronavirus, tentativo di evasione a Palermo: esercito all'Ucciardone

di mad

Milano, 9 mar. (LaPresse) - Al carcere dell'Ucciardone, a Palermo, diversi detenuti hanno scavalcato i passeggi ma sono ancora all'interno della cinta muraria del carcere. Lo conferma il sindacato della polizia penitenziaria Uilpa, spiegando che sul posto sta arrivando anche l'esercito insieme con le altre forze dell'ordine per circondare il carcere. I detenuti sono in rivolta in varie parti d'Italia per protestare contro le restrizioni dovute all'emergenza coronavirus.

