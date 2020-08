Coronavirus, tamponi in calo: 45.914 nelle ultime 24 ore

di scp

Torino, 24 ago. (LaPresse) - Tamponi per il coronavirus in calo nelle ultime 24 ore: ne sono stati effettuati 45.914, per un totale di 8.053.551, rispetto ai 67.371 di ieri.

