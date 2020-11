Coronavirus, tamponi in calo: 191.144 nelle ultime 24 ore (-40mila)

di mad

Milano, 8 nov. (LaPresse) - Sono 191.144 i tamponi processati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 231.673 di ieri: sono oltre 40mila in meno. Lo comunica il ministero della Salute.

