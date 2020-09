Coronavirus, tamponi in aumento: 98.880 in 24 ore, 9,6 mln totali

di lrs

Milano, 11 set. (LaPresse) - Sono 98.880 i tamponi per identificare il coronavirus analizzati in Italia in un giorno. In netto aumento rispetto a ieri, quando ne erano stati esaminati 94.186. Il dato complessivo è di 9.653.269 test fatti dall'inizio della pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata