Coronavirus, tamponi gratuiti per chi transita in porti e stazioni Toscana

di scp

Firenze, 24 ago. (LaPresse) - Test tamponi molecolari, gratuiti e su base volontaria, saranno proposti ai viaggiatori in arrivo e in partenza dalla Toscana, residenti o meno nella regione, dalle 8 del mattino di mercoledì 26 agosto. La campagna di test partirà dai porti di Livorno e Piombino e, subito dopo, sarà estesa alle stazioni ferroviarie di Firenze, Pisa, Arezzo, Viareggio e Grosseto. È quanto dispone un'ordinanza del presidente della Regione Toscana che sarà firmata domani. Saranno le Asl competenti ad allestire postazioni di accoglienza drive-trough o walk-trough nei porti e nelle stazioni indicate.

