Coronavirus, superati i 350mila positivi in Italia

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Superata quota 350mila attualmente positivi in Italia. Con un incremento odierno di 25.600, è infatti di 351.386 il numero degli attuali positivi in Italia. Lo comunica il ministero della Salute nel bollettino odierno sull'emergenza Covid in Italia

