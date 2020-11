Coronavirus, studio Iss: Anticorpi evidenziano longevità

di scp

Torino, 16 nov. (LaPresse) - Gli anticorpi anti SARS-CoV-2 evidenziano longevità, alcuni anticorpi sembrano più persistenti di altri. Lo affermano i risultati preliminari, in via di pubblicazione, di uno studio dell'Iss e della provincia autonoma di Trento sulla sieroprevalenza al fine di valutare la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 in 5 comuni della Provincia autonoma di Trento che avevano registrato la più alta incidenza di casi COVID-19 nella prima fase dell'epidemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata