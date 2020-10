Coronavirus, stretta Alto Adige: Bar chiusi, negozi aperti fino alle 18

di lrs

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Chiusura di bar, gelaterie e pasticcerie, mentre ristoranti e negozi (ad eccezione di quelli che vendono generi alimentari e delle farmacie) dovranno abbassare le saracinesce alle ore 18. È quanto prevede l'ordinanza in vigore da domani nella Provincia di Bolzano.

"La situazione epidemiologica legata al Covid-19, in Alto Adige, è peggiorata ulteriormente negli ultimi giorni. Incrociando i dati dell'Azienda sanitaria con il monitoraggio sperimentale delle acque reflue che rileva la presenza del virus, la Giunta provinciale, riunitasi questa mattina (29 ottobre) in videoconferenza, è arrivata alla conclusione che ci si può attendere un'ulteriore crescita dei casi di positività al Sars-CoV-2", specifica una nota. "Dobbiamo intervenire immediatamente e in maniera incisiva per bloccare la catena dei contagi - ha annunciato il presidente Arno Kompatscher - con l'obiettivo di tutelare la salute della popolazione e di salvaguardare il più possibile la scuola e il lavoro. Non si tratta di una decisione semplice, ma di un passaggio assolutamente necessario. Se tutte noi e tutti noi collaboreremo con disciplina e senso di responsabilità, sono convinto che riusciremo a far arretrare il virus".

(Segue).

