Coronavirus, Speranza: Verifiche in corso su casi Veneto

di lrs/lcl

Milano, 21 feb. (LaPresse) - "Al momento i casi" in Veneto "non sono confermati, ci sono verifiche in corso". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, a Milano, dopo il vertice in Regione anche con il commissario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli, a chi gli chiedeva dei presunti casi registrati a Padova.

