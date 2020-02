Coronavirus, Speranza: Grande coordinamento interistituzionale

di mad

Milano, 20 feb. (LaPresse) - "Ora finiscono i 15 giorni di quarantena e i pazienti possono finalmente tornare alla loro quotidianità. Per loro è stata un'esperienza molto significativa e toccante, e penso che lo Stato abbia fatto fino in fondo la propria parte, con un grande coordinamento interistituzionale, anche con il ministero degli Esteri e della Difesa, che ha messo a disposizione uomini, mezzi e spazi. Si chiude questa pagina che riguarda i 55 che erano qui, e ora garantiremo gli stessi standard anche agli altri, perché il diritto alla salute è fondamentale". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo aver fatto visita alla Cecchignola, a Roma, agli italiani che hanno finito la quarantena per il coronavirus.

