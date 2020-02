Coronavirus, Spallanzani: Tutti negativi i 20 a contatto con coppia cinese

di abf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - "Le 20 persone, che non presentano alcun sintomo e che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all'infezione da nuovo coronavirus, sono sempre in buone condizioni generali. Sono risultati tutti ripetutamente negativi ai test per la ricerca del nuovo coronavirus". E' quanto si legge nel bollettino odierno dello Spallanzani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata