Coronavirus, Spallanzani: Su paziente Cecchignola accertamenti in corso

di abf

Roma, 6 feb. (LaPresse) - "Il soggetto appartenente al gruppo dei connazionali rimpatriati dall'Unità di crisi del Ministero degli Esteri ed ospitata nella struttura dedicata della Cecchignola è arrivato in questo istituto alle ore 14 circa con sospetta positività al nuovo Coronavirus . Il paziente in buone condizioni generali presentava un modesto rialzo termico. Gli accertamenti sono ancora in corso". Lo comunica la Direzione Sanitaria dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani.

