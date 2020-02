Coronavirus, Spallanzani: Ricercatore italiano senza febbre

di abf

Roma, 12 feb. (LaPresse) - Il giovane di Luzzara ricoverato allo Spallanzani per la positività al Coronavirus è in buone condizioni generali e afebbrile. E' quanto spiegano i medici del nosocomio romano davanti alle telecamere di Rainews24. Per lui continua la terapia antivirale.

