Coronavirus, Spallanzani: Ricercatore italiano negativo a virus

di egr

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Il giovane ricercatore italiano, caso confermato di COVID-19, è ormai risultato persistentemente negativo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus. Il giovane studente italiano, preso in carico dal nostro Istituto circa una settimana fa, negativo ai test per la ricerca del nuovo coronavirus, continua l'osservazione. Mantiene uno stato di serenità e di buon umore ed è in contatto costante con la famiglia". E' quanto si apprende dal bollettino medico dell'ospedale Spallanzani di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata