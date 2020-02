Coronavirus, Spallanzani: I 20 dimessi stanno bene, mai contagiati

di egr

Roma, 13 feb. (LaPresse) - "Le venti persone che hanno avuto contatti diretti con la coppia affetta da Coronavirus sono state dimesse questa mattina. Sono in ottime condizioni di salute e di spirito. La lettera di dimissioni è stata consegnata ai nostri ospiti per motivi organizzativi, d'accordo con l'ambasciata cinese che ha provveduto ai mezzi di trasporto questi ospiti sono andati via questa mattina. Quini non c'è stato nessun contatto con altre strutture. Il messaggio che viene diramato oggi dallo Spallanzani è che queste persone erano contatti primari della coppia cinese positiva e sono andati via da qui senza essere contagiati: questo messaggio dev'essere chiaro ed è il messaggio che dallo Spallanzani arriva al popolo italiano". Così il prof. Francesco Vaia dà lettura del bollettino medico dell'ospedale Spallanzani di Roma dove sono ricoverati i pazienti affetti da Coronavirus o in 'quarantena'.

