Coronavirus, Spallanzani: Condizioni Niccolò buone, ha febbricola

di lrs

Milano, 15 feb. (LaPresse) - "Le condizioni di salute" di Niccolò, il 17enne di Grado sbarcato stamani di Wuhan, in Cina, "sono buone, presenta febbricola e non manifesta altra sintomatologia. È stato effettuato un tampone naso faringeo per la ricerca del nuovo coronavirus e di altri eventuali agenti patogeni". È quanto comunica la direzione sanitaria dell'Istituto nazionale malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma.

