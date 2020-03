Coronavirus, Spallanzani: 88 positivi, 15 con supporto respiratorio

Roma, 12 mar. (LaPresse) - I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 88. Di questi, 15 pazienti necessitano di supporto respiratorio. Il loro quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni. I pazienti in osservazione sono 15. E' quanto si apprende dal bollettino dell'ospedale Spallanzani.

